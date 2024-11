JURIC: "Nessuna scelta tra le competizioni, domani qualche rotazione. In contatto con i Friedkin, servono i risultati" (VIDEO)

Dopo la sconfitta col Verona in campionato, la Roma torna in campo in Europa League: domani alle 18.45 i giallorossi sono ospiti dell'Union Saint Gilloise nella quarta gara della fase campionato della competizione. Alla vigilia della sfida, il tecnico Ivan Juric ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva:

È arrivato già il momento di fare una scelta, di dare più importanza ad una competizione più che ad un'altra?

"No, in questo momento abbiamo bisogno delle vittorie. Ci concentriamo molto sulla partita di domani".

8 gol subiti nelle ultime due trasferte in campionato. Il Verona ha ribadito la difficoltà di leggere le transizioni avversarie. La sua idea?

"Abbiamo subito solo un contropiede, un tiro in porta e siamo stati puniti. Firenze è un'altra cosa, a Verona abbiamo commesso errori, l'arbitro ha commesso errori e noi abbiamo concesso una ripartenza e siamo stati puniti".

È preoccupato che è più vicino alla zona retrocessione che alla zona Champions?

"Assolutamente. Possiamo parlare della prestazione, abbiamo segnato due gol, sono successi particolari strani ma in questo momento bisogna fare risultati. Quello che vogliamo fare a volte gira così, ma bisogna insistere con le idee, con il gioco e migliorare ancora nella concentrazione e quello che manca".

Gioca Hummels domani?

"Non lo so ancora".

Potrebbero venire i proprietari a Roma nei prossimi giorni, secondo lei cosa le diranno qualora ci fosse un incontro?

"Non lo so, siamo in contatto. È chiaro che vedono certe cose positive e non sono contenti dei risultati. Adesso ci concentriamo sulla partita di domani che per noi è fondamentale per la classifica e per il morale, poi si vede".

Sente la fiducia dei Friedkin?

"Dall'inizio mi sono trovato bene e ho sentito la fiducia. È chiaro che bisogna fare i risultati, non bisogna girarci intorno".

(Sky Sport)

Il tecnico ha parlato anche ai microfoni del canale del club: "Penso che il match precedente sia andato storto, la squadra ha fatto un'ottima gara commettendo qualche errore pagato caro, incluso l'arbitro. Bisogna alzare il livello di concentrazione, continuare a giocare così, creare tante occasioni, questa è la strada giusta pensando di andare a vincere".

Come ha lavorato sulla testa dei calciatori?

"Facendo vedere tutte le cose positive che abbiamo fatto, che sono state tantissime, e anche le cose negative che bisogna evitare in futuro".

Bisogna vincere.

"Sono d'accordo, ogni scusa non ha grande valore. Bisogna concentrarci sulle vittorie, sulla concentrazione sui particolari. Vincere è l'unico modo di passare questo momento".

Ci saranno rotazioni?

"Vedremo, qualcosina sì ma non tante".