HUMMELS: "Il Tottenham gioca molto bene, sarà dura per noi. Penso di avere ancora più minuti nelle gambe" (VIDEO)

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Tottenham, in programma domani alle 21.00 in Inghilterra, Mats Hummels ha parlato ai microfoni del club. Le dichiarazioni del difensore giallorosso:

Come arrivate alla partita di domani?

"Dobbiamo prepararci al meglio a livello fisico e mentale. Abbiamo visto dei video sul Tottenham, è una partita molto importante e molto difficile. In questo momento sono una delle squadre più forti d'Europa, è un'ottima squadra, gioca molto bene e sarà dura per noi".

Che sensazioni hai avuto dopo i 45 minuti contro il Napoli?

"Nei 45 minuti contro il Napoli ho avuto buone sensazioni, non ho sentito per niente la stanchezza dopo aver giocato il secondo tempo per cui penso di poter avere ancora più minuti nelle gambe se il mister vorrà. Per quanto riguarda il ritmo partita, non sono ancora al 100% visto che non ho giocato per 6 mesi, ma la mia condizione è buona".

Cosa dovrete fare domani?

"Devo fare il mio lavoro e cercare di vincere i duelli. Dovremo restare calmi quando recupereremo palla perché il Tottenham ci presserà molto e sarà aggressivo. Dovremo stare calmi in fase di possesso senza perdere la testa e senza perdere di vista il nostro obiettivo. Sarà importante cercare di saltare il loro pressing e aiuterò la squadra a farlo".