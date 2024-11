PAREDES: "Ero molto felice prima della partenza di De Rossi. Vedremo cosa succederà" (VIDEO)

ESPN - Direttamente dal ritiro della nazionale argentina il centrocampista giallorosso Leandro Paredes ha rilasciato un'intervista per l'emittente sportivo, parlando proprio della sua attuale situazione nella Capitale. Queste le sue parole: "Alla Roma ero molto felice fino alla partenza di De Rossi. Vedremo cosa succederà...". E sul possibile ritorno al Boca ha così risposto: "Non ho parlato con Fer (Gago), vedremo se mi chiamerà o no".

"Estuve muy feliz en Roma hasta que se fue De Rossi. Veremos que pasa... No hablé con Fer (Gago), veremos si me llama o no". Leandro Paredes ante la prensa.

