HERMOSO: "Mi sento sempre meglio. È magnifico giocare in Europa" (VIDEO)

Domani inizierà il cammino in Europa League della Roma dallo Stadio Olimpico contro l'Athletic Bilbao. Alla vigilia, oltre a Ivan Juric, il difensore giallorosso Mario Hermoso ha parlato in conferenza stampa e al canale del club: "È chiaro che per questo processo è necessario anche un certo minutaggio in campo ma vado migliorando sempre di più, mi sento sempre meglio a livello fisico e anche a livello di conoscenze e concetti, con i compagni e per quanto riguardo le richieste del mister. Ovviamente per me è importante anche partecipare a una competizione europea, che probabilmente è una delle cose che mi piace di più e che mi attira di più a livello sportivo. Giocare e competere in Europa durante la settimana onestamente è qualcosa di magnifico e domani toccherà a noi".

"Da tanti anni affronto l'Athletic, ho giocato molte partite contro di loro. È una squadra con una struttura abbastanza solida, con un'idea chiara, che si basa su uno stile di gioco che va abbastanza di pari passo con il processo di crescita. È vero che in base all'allenatore può cambiare anche il modo di giocare, ma oggi è una squadra molto solida, molto forte, che ha idee chiare quando ha la palla e soprattutto che sa sfruttare le proprie doti e cerca di limare il più possibile i propri difetti", ha concluso.