HERMOSO: "Contro l'Athletic sarà una partita ricca di duelli. Pisilli? Non sente la pressione quando ha il pallone tra i piedi" (VIDEO)

SKY SPORT - Mario Hermoso ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva a poche ore dal calcio d'inizio del match contro l'Athletic Club, in programma oggi alle ore 21 allo Stadio Olimpico e valido per la prima giornata della nuova edizione dell'Europa League. Ecco le parole del difensore giallorosso.

Il match contro l'Athletic?

"Conosciamo tutti l'Athletic, è una squadra che ha una struttura ben chiara e una filosofia di giocatori ben precisa. I loro calciatori danno tutto per la squadra e sono competitivi. Hanno grande fisicità e talento come Nico Williams e Sancet. Questa squadra va affrontata nel modo giusto e dobbiamo pareggiare la loro forza fisica nei duelli individuali. Sarà una partita caratterizzata da questi duelli".

Pisilli?

"Parlando di giocatori giovani, Pisilli forse per il grande pubblico è uno dei meno conosciuti perché non ha ancora una carriera lunga all'attivo. Certamente è un gran bel giocatore, di personalità e che possiede una caratteristica che io reputo fondamentale nel calcio moderno, ovvero non sentire la pressione quando ha la palla tra i piedi. La palla non gli scotta e secondo me è una di quelle caratteristiche che un giocatore ha e difficilmente può imparare".

