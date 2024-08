DOVBYK: "Proverò a vincere la classifica marcatori anche in Serie A"

SKY SPORT - Dopo le prime due partite con la Roma, Artem Dovbyk ha parlato della nuova avventura in Italia ai microfoni dell'emittente satellitare: "So che la Roma è un grande club, con una grande storia e tifosi fantastici. L’atmosfera all’Olimpico è diversa. Essere stato capocannoniere della Liga è molto importante, è un premio che mi dà molta fiducia, proverò a vincerlo anche qui in Italia. Sarà una bella avventura perché sono un attaccante come Shevchenko, voglio dimostrare il mio valore in campo".