DE ROSSI: "La rosa va rinfoltita. Dybala in panchina? Ho scelto la formazione che volevo vedere. Non ci sono incedibili, chi volesse andare via può farlo"

Al termine della partita amichevole giocata a Goodison Park contro l'Everton, terminata con il risultato di 1-1, il tecnico della Roma Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Liverpool, tra cui quello de LAROMA24.IT. Le sue dichiarazioni:

Un occhio ai nuovi, che sono quelli che catalizzano un po' di più l'attenzione.

"La mia attenzione è catalizzata su tutti quanti, non si lascia indietro nessuno, i nuovi servono per completare questa squadra che era già una squadra forte, che ha fatto un buon campionato l'anno scorso, una buona seconda parte di stagione per quello che ho potuto valutare io. Va rinfoltita la rosa secondo me, perché abbiamo bisogno di qualità, della stessa qualità dei titolari e questo sta succedendo. Sono felice, sono felice dei nuovi, dei vecchi, di tutti, hanno lavorato forte, gli abbiamo chiesto uno sforzo importante fra Trigoria e St. George's Park e siamo felici".

Rinfoltire la rosa che vuol dire? Quanti giocatori più o meno?

"Adesso sono troppi (ride, nda). Mi sembra fossimo 31. Ci sono giocatori che andranno a giocare, che lasceranno la squadra, per altri siamo in valutazione, come qualsiasi altra squadra di Serie A. Con 31 giocatori non si lavora bene, vediamo se adesso qualcuno uscirà e poi rimetteremo l'attenzione su qualcuno che dovrà entrare".

Un giudizio sulla prima partita dal via di Dovbyk?

"Bene. Mi è piaciuto, ci dà profondità, è un po' quello che chiedo sempre perché se no questo possesso, questa costruzione dal basso che facciamo diventa un punto di riferimento importante per gli altri se non hai qualcuno che ti allunga la squadra avversaria, come è successo nell'occasione che ha avuto nel primo tempo, dobbiamo essere pronti a giocare sempre, ma anche ad andare più lunghi e ad andare a prendere l'avversario disattento".

In queste ultime ore sono uscite voci su Dybala e l'Arabia. Qualche tifoso si è spaventato perché non lo ha visto in formazione, è entrato un po' più tardi, senti Dybala come tuo uomo per la prossima stagione?

"Io non faccio la formazione in base alle voci, le voci che scrivete voi sul giornale. Non c'è niente che abbia influenzato la mia formazione. Ho messo la formazione che volevo vedere in campo, iniziamo ad andare vicini al campionato e iniziamo a cercare di essere sempre più simili a quelli che dovranno poi affrontare il campionato. Ho fatto degli esperimenti come ne ho fatti in altre partite, quelli che sono qui sono tutti giocatori della Roma, poi vediamo quello che succederà. Ma non in base a Dybala o alle voci che leggo sul giornale, per tutti qui quando mi è stato chiesto se ci fosse qualcuno da tenere assolutamente, con le mani e con i piedi legato qua alla Roma, ho detto che non c'era. Chiunque volesse andare via è libero di farlo".

Dybala e Soulé possono giocare insieme nel 4-2-3-1 o c'è anche una soluzione con Soulé a sinistra?

"Possono giocare insieme nel 4-2-3-1, possono giocare insieme con Paulo falso 9, possono giocare insieme con un 4-3-2-1 tutti e due sotto la punta, possono giocare insieme in mille modi come possono giocare tanti altri giocatori. Possono giocare insieme tutti quanti, possono stare in panchina tutti quanti, l'importante è che quando entrano entrano bene e danno una mano. Daranno un valore aggiunto alla squadra".

Nel primo tempo mi è sembrato che le mezz'ali, Pellegrini e Le Fée, erano molto alte. Davano l'idea di attaccare in 5, se saliva il terzino erano in 6. Stai cercando di portare questo di nuovo, attaccare con più uomini possibile?

"Diciamo che sono sei mesi che attacchiamo in cinque, stiamo cercando di capire l'equilibrio giusto. Sono giocatori con caratteristiche diverse, l'anno scorso la mezz'ala lì spesso e volentieri l'ha fatta Bryan che è un giocatore più posizionale, meno bravo a ricevere palla tra le linee, come invece è Enzo. Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, ogni giocatore dà qualcosa e magari leva qualcosa, noi dobbiamo essere bravi a organizzare la squadra in fase offensiva, in fase difensiva ma anche in funzione alle caratteristiche del singolo giocatore che gioca quella partita. Il fatto che abbiamo Angelino, così intelligente, che sa fare terzino, centrocampista e mezz'ala ci permette a volte di attaccare con 6 canali offensivi".

Baldanzi mezz'ala è un esperimento o ci credi?

"Ciecamente. Giocatore che a me piace tanto, ha tanta qualità, ha ritmo, ha intensità, quando gioca sulla fascia forse a volte può mancargli un po' di gamba per attaccare come piace a me, invece lì in mezzo è imprevedibile, reattivo, sempre pericoloso, secondo me sta crescendo tantissimo e nella sua fase di crescita diventerà anche decisivo negli ultimi 16 metri, che forse è l'ultima cosa che gli manca per diventare un giocatore fortissimo. Centrocampista, esterno, trequartista, è intelligente, ha qualità, è sempre frizzante e vivo, a me piace tanto".

Prima hai detto che bisogna sfoltire la rosa. Quando sarà stata sfoltita potremo dire che mancano due-tre elementi a questa rosa?

"Ma no, bisogna vedere. Dire che mancano 2-3 elementi in una squadra di 31 giocatori è una forzatura, capito come? I giocatori qui ci sono, poi vediamo le occasioni che il mercato ci presenterà, se qualcuno andrà via, se noi decideremo che sarebbe meglio inserire qualcun altro lo faremo come abbiamo fatto fino a ora. Però dire adesso che mancano giocatori con una squadra di 31 non è molto rispettoso nei confronti di quelli che ci sono. È ovvio che qualcuno già sa che andrà in prestito, che andrà via, ci sono situazioni che ci portiamo dietro da tanti anni con giocatori che sono andati e probabilmente riandranno a giocare perché meritano tanto spazio e magari io penso di non poterglielo concedere. Ma adesso non è che mancano giocatori. Vediamo cosa succederà nelle prossime due settimane, sicuramente saremo pronti a inserire altri giocatori forti, ne sono sicuro. Se dovesse andar via qualcuno di questi 31 che ho".