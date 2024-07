RYAN: "Non vedo l'ora di poter aiutare la squadra. De Rossi ha una carriera importante davanti" (VIDEO)

Appena ufficializzato come nuovo portiere della Roma, Mathew Ryan ha rilasciato una breve intervista di presentazione ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole:

Quali sono le tue prime sensazioni?

"Grazie per il benvenuto. Le mie prime sensazioni sono ovviamente di grande entusiasmo. Voglio ringraziare il club e la proprietà per avermi dato la chance di essere qui. Ho già sentito un forte supporto da parte dei tifosi e non vedo l'ora di riceverne ancora di più".

Cosa ti aspetti dalla Serie A?

"Finora nella mia carriera ho giocato diverse partite in Europa. Ovviamente è la prima volta che gioco in Italia. Come tutti sanno in Italia si gioca un calcio abbastanza tattico. È un calcio ai massimi livelli, dove le grandi squadre lottano sempre per vincere importanti trofei europei. Ho davvero tanta voglia di portare la mia esperienza alla Roma ed aiutare il club a raggiungere gli obiettivi stagionali".

Tu hai già giocato una volta a Roma, con la maglia del Valencia. Come immagini un Olimpico tutto giallorosso?

"Quella partita può aiutarmi a partire col piede giusto. Mi riferisco alla gara vinta contro la Lazio. Non vedo l'ora di godermi lo stadio e i tifosi della Roma. Ho sentito parlare della magica atmosfera che si respira e non vedo l'ora di viverla in prima persona".

Conosci Mile Svilar? Che portiere ti sembra?

"Mile si è presentato alla grande quando ha debuttato. Ricordo la sua esperienza al Benfica. Ha fatto molto bene l'anno scorso, soprattutto durante la seconda metà di stagione. Sono davvero felice di poter lavorare con lui. Ci spingeremo a vicenda a dare il massimo. Non vedo l'ora di incontrare Mile e gli altri compagni".

Col Valencia hai incrociato De Rossi in campo. Che ricordo hai di quell'occasione?

"Ricordo molto bene quella occasione, era la prima volte che giocavo con un club con tanta tradizione (il Valencia ndr) e in una partita con così tanta storia calcistica. Quando giochi contro calciatori come Totti, De Rossi e Salah, sai sempre che sarà una gara impegnativa. Quell'occasione ha segnato il mio esordio col Valencia. De Rossi ha fatto molto bene finora. Il mister ha fatto molto bene fin qui. Da quando è subentrato nella scorsa stagione, ha ottenuto ottimi risultati in Europa portando la squadra in semifinale. Possiamo dire che è un tecnico che ha una carriera importante davanti".

Cosa significa essere qui?

"So quanto questi club sia importante. Nella sua storia ha conquistato molti successi. Ogni persona con cui ho parlato, anche prima che si concretizzasse il mio trasferimento qui, mi ha detto che Roma è una città stupenda in cui vivere, da godere fino in fondo. Ho avuto la fortuna di giocare due volte contro la Roma, ma purtroppo non ho mai avuto modo di scoprire la città. Sono davvero entusiasta di essere qui e di dimostrare a tutti quello che posso dare alla Roma".

Un messaggio ai tifosi?

"Innanzitutto vorrei dire che ringrazio per il supporto che ho ricevuto fin da prima della firma, quando sono iniziate a circolare le prime voci. Nel momento in cui sono sceso dall'aereo ho visto moltissimo tifosi che mi chiedevano una foto. Ho ricevuto molti messaggi social. Ho sentito spesso parlare del sostengo dei tifosi alla squadra e alla città, non vedo l'ora di viverlo in prima persona. Voglio continuare a rendere orgogliosi i tifosi del loro storico club. Farò tutto il possibile per riuscirci. Ho voglia di ripagare in campo la fiducia dei tifosi. Forza Roma".

Il nuovo portiere giallorosso Ryan si è rivolto direttamente ai tifosi in un video pubblicato dai canali social della Roma. Ecco le sue parole: "Ciao tifosi della Roma, grazie per il caloroso benvenuto. Mi auguro di vedervi presto allo stadio. Daje Roma".