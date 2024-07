LE FÉE: "Ndicka mi sta aiutando molto" (VIDEO)

Al termine di Roma-Latina ha parlato Enzo Le Fee ai microfoni di Trigoria: "Evan Ndicka mi sta aiutando molto ma mi trovo bene con tutti. Per ora tutto ok, speriamo di fare un ottimo precampionato per poter debuttare alla grande in Serie A".

Il centrocampista arrivato dal Rennes si è poi descritto così: "Mi piace toccare molto la palla, sono il tipo di giocatore che può aiutare la squadra a far uscire la palla. Mi piace giocare la palla tra le linee e servire assist decisivi. Non segno molto ma ho segnato oggi nella mia prima partita, spero sia il primo di una lunga serie. Penso di essere un calciatore creativo, a cui piace anche difendere. Mi piace entrare in scivolata per riconquistare la palla, è qualcosa che esalta davvero il pubblico e fa parte del mio modo di giocare".