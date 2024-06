De Rossi conferma l'arrivo di Ricchio: "Lavoriamo bene con Ghisolfi e il suo collaboratore Simone"

Ospite della quinta edizione di 'The coach experience", evento organizzato dall'AIAC, Daniele De Rossi ha parlato anche del suo rapporto con il nuovo ds giallorosso Florent Ghisolfi: "Stiamo lavorando bene, è una fortuna. Non ci conoscevamo, parliamo due lingue diverse anche se comunichiamo in inglese, poteva succedere di tutto e invece ci sia incastrati bene: Ghisolfi, il suo collaboratore Simone, Lina, Maurizio e tutte le persone che già hanno lavorato con me".

Parole che confermerebbero quindi le voci di questi ultimi giorni di un coinvolgimento di Simone Ricchio, già collaboratore di Ghisolfi ai tempi del Nizza nel ruolo di team manager. Lo stesso Ricchio inoltra ha svolto di recente un corso FIGC per il ruolo di direttore sportivo.