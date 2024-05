SVILAR: "Andiamo per provare a fare un risultato positivo. Rigori? Se serviranno per passare ben vengano" (VIDEO)

Dopo il ko per 2-0 all'Olimpico, domani la Roma fa visita al Bayer Leverkusen. Alla vigilia del match, dopo la rifinitura a Trigoria e la conferenza stampa alla BayArena, il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai canali del club. Le sue dichiarazioni:

"Stiamo preparando la gara come tutte le altre, con grande forza mentale: andremo là per provare a fare un risultato positivo".

Cambia per un portiere questa situazione?

"Per un portiere non cambia nulla perché ogni partita si va in campo per non prendere gol, senza poter controllare cosa succederà poi in partita. Io però domani scenderò in campo per non prendere gol ma per ottenere un risultato positivo".

Quanto studi gli attaccanti avversari prima di una partita?

"Provo sempre a chiedere materiale in più per studiare, perché oggi con tante partite c'è tanto materiale da studiare per capire cosa potrà fare l'avversario, è solo positivo per me".

Tutti oggi parlano di Mile Svilar: che effetto ti fa?

"Io provo sempre a concentrarmi sul mio lavoro e basta".

Hai studiato i rigoristi del Bayer Leverkusen?

"Ancora no, ma li avevo già visti la scorsa settimana, e se serviranno per passare, ben vengano".