Roma-Juventus, BALDANZI: "Stiamo facendo bene ma non basta, vogliamo vincere questa partita"

Finisce 1-1 il primo tempo del posticipo delle 20:45 tra Roma e Juventus: al gol iniziale di Romelu Lukaku risponde un colpo di testa di Gleison Bremer alla mezz'ora. Al termine della prima frazione l'esterno giallorosso Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

BALDANZI A DAZN

Una buonissima Roma in questo primo tempo, anche nel pre partita De Rossi ha spiegato l'importanza del tuo compito, di non dare punti di riferimento. Ci stai riuscendo, hai propiziato il gol del vantaggio momentaneo.

"Stiamo facendo bene però non basta perché giochiamo contro una squadra molto forte. Ci teniamo a far bene, perché siamo a casa, perché ci servono punti e vogliamo vincere questa partita. Ci proveremo nel secondo tempo".