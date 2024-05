PAREDES: "De Rossi un modello da seguire, ho imparato tanto da lui. Vogliamo vincere l'Europa League"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa, Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva alla vigilia del big match con il Bayer Leverkusen, valido per l'andata della semifinale di Europa League. Ecco le sue parole.

Come è nata questa tua ammirazione per De Rossi?

"È nata sin da quando sono arrivato. Vedere cosa era lui per la squadra e la città, la sua personalità, il suo stile di gioco... Era un modello da seguire. L'ho avuto come compagno e ora da allenatore, ho imparato tanto da lui ed è un grande onore per me".

Cosa ha portato De Rossi?

"Da quando è arrivato ha portato molto entusiasmo e voglia di uscire da quel momento difficile. Il suo stile di gioco ci ha fatto crescere e ha portato risultati. Ci ha fatto giocare molto meglio. Siamo contenti e speriamo di continuare a migliorare".

Il Bayer Leverkusen?

"Siamo consapevoli che siano molto forti, lo stanno dimostrando, non hanno ancora perso. Pensiamo solo a noi e a fare la nostra partita".

Quanto volete vincere questa coppa?

"È quello che vogliamo, conosciamo l'importanza di queste partite. Vincere a Roma è particolare, vogliamo provarci e vogliamo provare quella sensazione. Essendo una competizione europea ancora di più".