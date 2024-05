CALCIOMERCATO.IT - Nel corso di un'intervista, il calciatore dell'Empoli Liberato Cacace ha parlato dell'impatto alla Roma del suo ex compagno di squadra in azzurro Tommaso Baldanzi, incrociato in campo proprio nell'ultimo turno di campionato.

Che giudizio dai sul rendimento di Baldanzi alla Roma?

“Ci siamo salutati in occasione dell’ultima sfida di campionato. Siamo molto amici. Io penso che lui sia perfetto per il gioco della squadra giallorossa. Va solo aspettato e gli va data fiducia”.

