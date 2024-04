DYBALA: "Milan-Roma partita bellissima, devo rendere al meglio per la squadra. Ci troviamo molto bene con De Rossi" (VIDEO)

Milan-Roma si avvicina e Paulo Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club giallorosso a poche ore dal big match europeo, valido per l'andata dei quarti di Europa League. Ecco le sue parole: "Sarà una partita bellissima contro una squadra difficile, quindi sicuramente ci sarà una grande gara".

Conoscere l'avversario può essere un piccolo vantaggio?

"Sarà lo stesso per loro, ci conoscono e sanno come giochiamo. Sicuramente studieranno un po' tutto come noi, penso che le due squadre saranno pronte".

L'entusiasmo va gestito, ci saranno tante partite.

"Il derby è passato, sono tre punti come tutte le partite, ma ovviamente è una gara più emozionante per i tifosi. Ora affrontiamo il Milan, ci sono 180 minuti da disputare, e dopo penseremo al campionato".

Ti senti addosso la responsabilità da leader?

"Mi sento responsabile e devo dare il meglio per la squadra. Faccio quello che mi chiede, cerco di rendere il meglio possibile in ogni partita".

Con De Rossi c'è una bella alchimia?

"Sì, stiamo lavorando bene. Quando i risultati arrivano c'è più entusiasmo e voglia e si coprono tante cose, speriamo di continuare così. Ci troviamo molto bene, De Rossi conosce bene l'ambiente, quindi sa trasmettere quello che la gente vuole e quello che dobbiamo fare dentro il campo".