DE ROSSI: "Siamo noi a dover rendere i tifosi orgogliosi e semifinalisti, non il contrario. Mi fido di Bove" (VIDEO)

Mister Daniele De Rossi ha già parlato di Roma-Milan in conferenza stampa, ma ai microfoni dei canali ufficiali del club è tornato sui temi del match di domani. Da Bove ai tifosi, ecco le parole del tecnico ai canali del club:

"Arriviamo a questa partita consapevoli che possiamo giocarcela alla pari contro una squadra fortissima. L'anno scorso hanno fatto la semifinale di Champions e quest'anno è stata costruita per fare meglio, il discorso è aperto, 50 e 50 per entrambi, se giochiamo una grande gara come nel match di andata non è escluso che passeremo il turno ed è quello il nostro obiettivo".

Rientra Tomori, non c'è Cristante, c'è Bove, cosa cambia nella Roma?

"A parte le caratteristiche perdiamo qualche centimetro, Edoardo è più dinamico di Bryan, non cambia moltissimo, abbiamo grande fiducia in Edoardo come l'abbiamo in Bryan. È un'assenza che pesa come pesa a qualsiasi squadra, è un giocatore che è sempre stato considerato un titolare da qualsiasi allenatore sia qui sia in Nazionale. Abbiamo una tremenda fiducia in Edoardo e in tutti gli altri giocatori, non dipenderà tutto da lui, ma da tutto il gruppo, come sarà amalgamato in campo e come sarà unito, se sarà come a San Siro faremo una grande partita".

L'ambiente potrà fare la differenze, ci contate.

"Sì...noi dovremo fare la differenza supportati da loro, non possiamo dargli questa responsabilità, loro già fanno più di quello che è lecito chiedergli. Ci stanno vicini quotidianamente, allo stadio ogni partita, da quando sono arrivato io è sempre un aumentare di voci e cuori che ci sostengono, sarà bello giocare davanti a loro ma siamo noi che dobbiamo renderli orgogliosi e semifinalisti e non viceversa".

La Roma ha un percorso per essere felici.

"Sì, siamo già orgogliosi di quanto fatto e siamo felici di come stiamo andando, ma andare in semifinale ci renderebbe molto felici".