PAREDES: "Alla Roma mi sono sempre sentito a casa. Felice di essere tornato, la società è migliorata in ogni aspetto"

IDEALISTA.IT - Leandro Paredes è il protagonista della prima delle cinque puntate della rubrica “A casa dei campioni” e nell'intervista si è soffermato sul suo ritorno alla Roma. Ecco le sue parole.

Quando il club ha annunciato il tuo acquisto, in estate, il tuo ex compagno e oggi anche tuo mister – Daniele De Rossi – ti ha accolto con un messaggio sui social: “Bentornato a casa”. Ti senti a casa a Roma e nella Roma?

“In questo Club mi sono sempre sentito a casa, sin da quando arrivai all’età di 19 anni. Ricordo che capii in fretta cosa rappresentasse la Roma e devo dire che mi trovai subito bene”.

Dopo sei anni, cosa hai trovato di diverso nel Club e nella città?

“Ho trovato una società migliorata, anche nelle strutture, nei campi di allenamento e in tutte le facilities del centro sportivo. Sono davvero felice di essere tornato e di aver potuto apprezzare questa crescita in ogni aspetto”.

