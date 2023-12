PAREDES: "Quando smetterò verrò a vivere a Roma. Ma prima tornerò al Boca e Dybala ne è tifoso..." (VIDEO)

DSPORTS - Intervista dall'emittente televisiva, Leandro Paredes ha rivelato un desiderio: "Quando smetterò di giocare verrò a vivere a Roma. Ma al Boca tornerò: è qualcosa che ho chiaro in testa dal primo giorno che sono andato via, prima o poi tornerò". Questa la promessa del centrocampista argentino, tornato alla Roma in estate dopo le esperienze tra Zenit, Psg e Juventus. Paredes fu acquistato dalla Roma nel 2015 proprio dal Boca Juniors.

E con sé, quel giorno, vorrebbe portare anche Dybala: "Paulo tifa Boca, è impossibile che vada al River Plate".