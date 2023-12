MOURINHO: "Dobbiamo vincere stasera perché nel calcio non si sa mai. Contro la Fiorentina un pareggio eroico"

José Mourinho ha parlato ai microfoni della Roma raccontando le sue sensazioni per la gara di stasera contro lo Sheriff: "Dobbiamo vincere per noi, per i tifosi e dobbiamo vincere perché nel calcio non si sa mai. Noi dobbiamo vincere, non abbiamo controllo su quello che succede a Praga".

Periodo molto intenso ora

"La gestione è obbligatoria tra giocatori che non sono in lista Uefa, tra quelli infortunati e quelli 'quasi' infortunati, la gestione si fa da sola. I cambi sono anche una finestra di opportunità, Paulo che non gioca è una situazione drammatica per noi ovviamente ma pensare che giochi Belotti che lavora sempre al massimo e sta aspettando un'opportunità. Diamo fiducia a questi ragazzi e cerchiamo di vincere la partita di domani (oggi, ndr) che non sarà facile, si difendono, hanno un allenatore italiano bravo che conosce il calcio, sa come difendere, portano contropiedi veloci. Non sarà facile"

Lo stadio sarà ancora super pieno

"Anche contro la Fiorentina non sono stati i due punti extra che prendiamo tante volte all'Olimpico quando vinciamo alla fine ma è stato un punto eroico. Penso che tutti noi abbiamo avuto la stessa sensazione, abbiamo perso l'occasione di fare 2-0 con Paulo, anche nel secondo tempo senza di lui abbiamo avuto due possibilità per farlo. Poi in 10 era difficile, in 9 praticamente impossibile ma ci siamo riusciti per il lavoro dei giocatori e con la spinta dei tifosi dietro di loro. Pareggiare con la Fiorentina non ci piace come risultato, non è quello che volevamo, però in quelle circostanze è stato positivo"