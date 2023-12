AOUAR: "Mese importante e difficile, sono pronto per aiutare la squadra" (VIDEO)

Serata europea per la Roma che alle 18.45 ospita lo Sheriff Tiraspol nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Ieri, alla vigilia della sfida, Houssem Aouar è intervenuto in conferenza stampa e ha anche parlato ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi. "Sappiamo che sarà difficile, ma speriamo di vincere perché è importante per la fiducia. E vedremo se saremo al primo posto del girone o no", le parole del centrocampista.

Sarà un mese importante, come ti senti?

"È un mese importante e difficile, lo sappiamo. Dobbiamo vincere per acquisire fiducia, lavoriamo molto bene e abbiamo una squadra con tanta qualità. So che devo migliorare, ma sono pronto per aiutare la squadra".

Pronto soprattutto in questo momento, tutti sono importanti.

"Sì, sono sempre pronto per aiutare la squadra, poi il mister decide. So di poter fare ancora meglio per la squadra, devo fare le cose bene. Spero che faremo una grande partita".