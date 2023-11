Servette-Roma, MOURINHO: "I giocatori devono trovare l'atteggiamento giusto nelle trasferte". LLORENTE: "Dobbiamo passare per primi" (VIDEO)

José Mourinho e Diego Llorente hanno presentato la gara col Servette in programma questa sera. Dopo le parole di ieri in conferenza stampa, arrivano dai canali social giallorossi anche le dichiarazioni dei due prima di lasciare il centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.

Le parole di Mourinho: "Dobbiamo pensare a fare tutto il possibile per avere almeno la possibilità nell'ultima gara in casa di stare a una distanza di reti che possa permetterci di superarli. Per fare questo è necessario vincere questa partita, ricordo che il Servette dopo la sconfitta a Roma non ha più perso, facendo due pareggi e vincendo il resto delle partite, sfidando avversari anche importanti come lo Young Boys che fa la Champions".

Sarà una squadra diversa rispetto a quella dell'Olimpico?

"Diversa perché ha un'autostima migliore, sono in lotta per il campionato che può garantirgli la possibilità di fare la Champions il prossimo anno. Hanno anche una piccola porta aperta per qualificarsi nel girone di Europa League, possono comunque finire terzi e andare in Conference League: è una squadra che lotterà per vincere, sarà difficile"

Ci saranno condizioni "molto invernali" e probabilmente anche un campo pesante. Questo non spaventerà i tifosi della Roma che arriveranno anche domani (oggi, ndr) a Ginevra

"Stadio bello, sempre pienissimo in Europa, atmosfera molto calda, l'abbiamo visto anche qui a Roma. Adesso siamo a casa loro però i nostri tifosi verranno con noi, ne ho parlato in conferenza e anche con la squadra del fatto che spesso fuori casa non arriviamo con l'atteggiamento giusto. Ovviamente questo non cambia con una chiacchierata, con qualche parola pubblica mia ma sono loro (i giocatori, ndr) che devono trovare questo atteggiamento che è necessario in trasferta"

Le parole di Llorente: "Dobbiamo passare per primi, non sarà una partita facile ma per noi è una gara molto importante".

Stai crescendo anche in questo ruolo da centrale. Come ti senti?

"Mi sento bene, cerco di dare il massimo giorno per giorno, questo è il mio obiettivo"