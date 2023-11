Nella settimana che porterà al ritorno in campo della Roma dopo la sosta per le nazionali, José Mourinho - oggi presente al Social Football Summit allo Stadio Olimpico - rilascia un'intervista in esclusiva ai microfoni dell'emittente pubblica: uno stralcio dell'intervento del tecnico giallorosso andrà in onda questa sera nel corso del Tg1 su Rai Uno. Una parte dell'intervista sarà trasmessa domani e una successiva parte nel weekend.