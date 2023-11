LLORENTE: "Domani dobbiamo vincere, poi penseremo alla differenza reti. Siamo una squadra con qualità"

SKY SPORT - Dopo il tecnico José Mourinho, anche il difensore Diego Llorente ha rilasciato alcune dichiarazioni per il sito sportivo, incentrate alla sfida di domani sera di Europa League in casa del Servette. Queste le sue parole:

Bisognerà avere contro il Servette un atteggiamento diverso rispetto a quello che avete avuto contro lo Slavia Praga.

"Sì, contro lo Slavia Praga c'è stato l'atteggiamento peggiore per me visto in stagione ma adesso è passato. Domani sarà una partita completamente diversa, dobbiamo vincerla, sappiamo che è importante per noi e per loro ma come detto dobbiamo vincerla".

Penserete anche alla differenza reti?

"Il primo obiettivo è vincere la partita. Per noi il primo obiettivo è vincerla, poi guarderemo classifica, gol e tutto il resto".

Stiamo vedendo un'evoluzione nella squadra nel possesso palla, per esempio il secondo gol in Roma-Udinese abbiamo visto una squadra che cerca il gol attraverso la qualità. State lavorando su questo aspetto?

"Sì, penso che è una qualità importante della squadra. Dobbiamo migliorare a livello difensivo che offensivo ma la nostra è una squadra con qualità".

