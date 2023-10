PAREDES: "Dopo il Genoa abbiamo cambiato mentalità, ora mi sento meglio" (VIDEO)

Leandro Paredes ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del club alla vigilia della sfida contro il Servette, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League che si giocherà domani alle 21: "Già dopo Frosinone sapevamo che dovevamo pensare alla sfida di domani, abbiamo una sfida importante davanti e speriamo di fare bene e portare i tre punti a casa".

La Roma ha bisogno ancora di crescere e questo sarà un periodo molto intenso: da sosta a sosta si giocheranno sette partite in 23 giorni. Come sta la squadra e come la vedi?

"Ora stiamo bene, dopo la sconfitta col Genoa abbiamo fatto un cambio di mentalità. Sapevamo del momento e delle difficoltà, era importante vincere col Frosinone e sarà importante vincere domani e pensiamo a fare bene contro il Servette".

Personalmente come ti senti? Stai crescendo, quanto sta migliorando la tua condizione?

"Bene, adesso mi sento molto meglio. La condizione è migliorata tantissimo da quando sono arrivato. L'obiettivo era andare piano con il mister, adesso mi sento bene e sicuramente in futuro mi sentirò ancora meglio".