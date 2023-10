MOURINHO: "Potevo andare al Real Madrid dopo la prima stagione all'Inter"

SKY SPORT - Martedì 10 ottobre uscirà la seconda puntata del programma 'Federico Buffa Talks', col giornalista e Federico Ferri protagonisti insieme all'allenatore della Roma José Mourinho. Questa un'anticipazione delle sue dichiarazioni: "Sono sempre molto onesto con gli altri e con me stesso. Potevo andare al Real Madrid dopo la prima stagione all’Inter, però avevo firmato un contratto per restare più di un anno. Avevo un rapporto incredibile non solo con il Presidente ma anche con la famiglia. Un rapporto fantastico. Sono andato a casa del presidente al termine della prima stagione e siamo arrivati alla conclusione che sarei rimasto un anno in più. Sapevo che volevo andare. Non era la vittoria o la sconfitta nella finale di Champions League che avrebbe deciso la mia vita, avevo deciso prima, volevo andare al Real Madrid. L’opportunità è arrivata per la seconda volta e ho voluto andare via, era un momento della mia carriera dove vivevo con questo senso di dover fare, per forza".

