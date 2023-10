PAREDES: "Sono tornato a Roma per vincere, sarebbe un sogno perché so quanto è importante per i romanisti" (FOTO e VIDEO)

Dalla collaborazione fra Leandro Paredes e SWM nasce uno speciale Rolex Daytona per celebrare la vittoria del Mondiale da parte dell'argentina. Lo speciale prodotto avrà sullo sfondo la maglia numero 5 del centrocampista della Roma. Le parole del regista, fra orologio, Argentina e Roma:

"Quello che DiW ha creato per me è bello. È esattamente quello che avrei chiesto ed è anche meglio di quanto avrei immaginato. Non potrei essere più felice. È speciale perché mi ricorderà sempre di aver vinto il Mondiale, un sogno che avevo fin da bambino. Voglio ringraziare i miei compagni e il popolo argentino per aver realizzato questo sogno".

"È stato un mese indimenticabile per noi giocatori e per la gente argentina. La vita è cambiata tantissimo da quel giorno: non possiamo più uscire in Argentina perché ovunque tu vada c'è gente che piange quando ti vede, sono così grati. La mia vita è cambiata, ma non sono cambiato come persona. Sono il ragazzo di sempre, mi piace passare il tempo con la mia famiglia e i miei amici e trarre il massimo dal tempo che passo con loro".

Sull'orologio: "Una delle cose che preferisco del design è che hanno usato i colori della Nazionale. Come ho detto prima, questo progetto è speciale perché mi porta indietro al tempo passato in Qatar. Ma non solo quello, è un ricordo di quello che abbiamo conquistato nell'ultimo anno, compresa la Copa America. Per me è più di un orologio".

Sulla Roma: "Sono felice di essere tornato a Roma. Da quando sono andato via volevo tornare non solo come calciatore, ma anche per viverci con la mia famiglia una volta ritirato. Per me e la mia famiglia è emozionante essere qui. Sono tornato per vincere con questa maglia. Sarebbe un sogno vincere dei trofei qui perché quanto è importante per il popolo romanista. Vivono e respirano calcio, sarebbe un grande piacere vincere. Con la Roma voglio vincere il più possibile e con la nazionale è importante continuare a vincere. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo vinto tutto perché abbiamo una mentalità vincente e continueremo a lottare per vincere".

