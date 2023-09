Torino-Roma, KRISTENSEN: "Un peccato non aver preso i tre punti, abbiamo giocato bene" (VIDEO)

Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Roma ha parlato ai microfoni dei cronisti Rasmus Kristensen, autore del secondo assist consecutivo per il gol di Romelu Lukaku. Queste le sue parole:

KRISTENSEN A ROMA TV+

"Torino è un campo difficile. Loro hanno un gioco frenetico, molto fisico e da uomo contro uomo. Il campo non era al massimo oggi, è stato molto difficile giocare. Sapevamo che sarebbe stato un gioco fisico, tra seconde palle e duelli. Credo che in generale abbiamo giocato bene e che siamo stati la squadra migliore oggi. E' un peccato non aver preso i tre punti perché credo che abbiamo fatto tutto bene per ottenerli. Una partita difficile, ma in generale abbiamo giocato bene".

continua