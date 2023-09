SANCHES: "È un momento di maturità per me, abbiamo giocatori di qualità"

DAZN - Uno dei nuovi arrivati in casa Roma in estate, Renato Sanches, si racconta in un'intervista ai microfoni della piattaforma sportiva, nel format "1VS1". "È un momento di maturità per me, un momento in cui avere un po' di stabilità. Ho già vinto diversi titoli in Germania, Francia, Portogallo ma credo di essere arrivato ad un punto della carriera in cui sono più maturo per poter riuscire a far vedere il mio calcio", le dichiarazioni del centrocampista portoghese.

"La prima all'Olimpico? È andata benissimo perché ho visto che lo stadio è davvero pieno, c'è un ambiente molto bello. Per ogni giocatore è sempre importante sentire l'appoggio dei tifosi. Penso che con una tifoseria del genere venga molto più semplice volere ogni vittoria e dare tutto per la squadra".

"Abbiamo diversi tipi di giocatori con caratteristiche diverse, credo sia importante avere una squadra che abbia tanta varietà a centrocampo, abbiamo giocatori con molta qualità e sono convinto che questo sia davvero un bene affinché il mister abbia diverse scelte tattiche. È sempre più facile quando hai un allenatore portoghese, è la nostra lingua, è più semplice capire quello che lui vuole e quello che mi chiede come giocatore, sentire l'appoggio dell'allenatore e parlare la stessa lingua è sempre molto importante perché percepisci le cose in un modo differente ed entra molto più velocemente nella testa del giocatore", ha continuato.

(continua)