LUKAKU: "Faccio di tutto per la mia famiglia" (VIDEO)

THE BASECAMP - Romelu Lukaku è stato scelto come protagonista del nuovo podcast condotto da Jennifer Heylen. Il centravanti della Roma, affiancato da Jan Vertonghen, ha affrontato vari temi personali tra cui l'amore per la famiglia. Ecco le sue parole.

Quale è la giornata tipo durante il ritiro con il Belgio?

"Ci svegliamo e alle 8:45 dobbiamo parlare con lo staff medico per comunicargli se abbiamo qualche problema fisico o possiamo allenarci regolarmente. Poi facciamo colazione e successivamente guardiamo un video di una seduta di allenamento. Poi andiamo ad allenarci e dopo lavoriamo in palestra, ma ognuno segue il proprio programma. Dopo la palestra mangiamo e nel pomeriggio alcuni fanno terapie e altri parlano per dei podcast, come ora, o fanno interviste. Poi ceniamo e infine giochiamo alla PlayStation oppure a freccette".

Discoteche o locali?

"No, no. Andiamo a dormire perché c'è la sicurezza che ci controlla nella hall. A volte è presente anche perché ci sono altre persone nell'hotel".

Fate tante interviste?

"Io no".

La famiglia?

"Faccio di tutto per i miei figli e mia madre. Se sarà necessario fare qualcosa per loro (anche adesso che è a Roma e ha cambiato vita, ndr), lo faremo immediatamente. Non ho perso un solo primo giorno di scuola per il mio figlio maggiore. Anche quando ero all'estero e dovevo allenarmi. Al suo primo allenamento di calcio ero sempre lì. Non mi sono perso nulla. Oppure anche per mia mamma, se non si sente bene o se vuole qualcosa allora ci sono subito. Loro sono sempre lì per me, quindi è logico che io sia sempre lì anche per loro".

La fidanzata?

"Questo non rende sempre le cose facili quando si tratta di amore. Perché voglio sempre esserci per i miei figli e prima di tutto per mia madre. Quando noto che non ricevo la stessa energia dalla donna in questione ci faccio caso e ne parlo principalmente a livello emotivo. Un corpo fantastico non significa più molto per me. Sono più interessato a ciò che hai qui (indica la testa, ndr). Soprattutto quando invecchi e hai figli, inizi a pensare di più. Il resto l'ho già visto, lo sai. Solo una donna che riesce a stimolarmi intellettualmente ha una possibilità con me".

(continua)