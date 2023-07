SVILAR: "Mourinho è davvero speciale. Pronto per la mia seconda stagione alla Roma"

GVA.BE - Il portiere della Roma Mile Svilar ha rilasciato una lunga intervista al portale belga, parlando della sua attuale esperienza con i giallorossi e del suo rapporto con José Mourinho: "Non è stata una stagione facile. Soprattutto i primi sei mesi, ho avuto difficoltà ad adattarmi. Io e la mia ragazza non riuscivamo a trovare una casa, quindi abbiamo vissuto in un hotel per tanto tempo. Non mi sentivo completamente a mio agio e una cosa del genere ha un impatto sul campo. Gli allenatori parlano portoghese e anche Rui Patricio. Quindi l’integrazione è andata senza intoppi. Ora parlo abbastanza bene anche l’italiano – la mia sesta lingua – e abbiamo una bella casa a 25 minuti dal centro sportivo, quindi va tutto bene. Sono pronto per la mia seconda stagione".

Sulla possibilità di diventare il titolare della Roma:

"Non ne ho ancora parlato con nessuno, quindi non ne ho davvero idea. Vedremo. Ma il Mile di oggi è molto meno impaziente di quanto non fosse sei anni fa. Non ho intenzione di dire che rimpiango le mie scelte, ma sono maturato. Ho elencato tutto quello che è successo nella mia carriera".

Sulle parole di Mourinho dopo Manchester United-Benfica:

"Un momento bellissimo. Questo significava qualcosa allora. E qui ho notato che mister Mourinho è davvero speciale. Non solo in termini di conoscenza del calcio, ma anche come persona, è di prim’ordine. Sa quando arrabbiarsi, ma non credo che a nessuno nel club non piaccia. Sento anche che è soddisfatto di me. Mi alleno bene, il mio comportamento è ottimo".