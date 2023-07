KRISTENSEN: "Mi sono inserito subito in questa grande famiglia. Scamacca? Ottimo giocatore" (VIDEO)

Anche contro l'Estrela Amadora Mourinho ha consegnato la fascia destra a Kristensen, ricevendo in cambio corsa, abnegazione difensiva e un buon apporto anche nella fase propositiva della Roma.

L'esterno arrivato dal Leeds in prestito secco ha parlato al termine dell'amichevole ai giornalisti presenti ad Albufeira. Queste le sue prime impressioni sull'inizio della sua avventura a Roma:

Ci racconti le sensazioni di questo ritiro? Come sta andando?

"Sensazioni molto buone, stiamo lavorando da un punto di vista fisico, stiamo entrando in forma. A livello personale è importante per me passare del tempo coi compagni, sentirmi parte di questa grande famiglia, mi sono sentito subito ben accolto dal primo giorno"

Ti aspettavi di partire subito dall'inizio?

"Non so se sarò titolare, lo vedremo quando inizierà la stagione. Farò sempre del mio meglio per aiutare la squadra, sfruttando ogni singolo minuto che il mister mi concederà. Quello che è certo è che darò il massimo in qualsiasi posizione richieda il mister"

L'obiettivo della Roma è tornare in Champions League: è possibile secondo te?

"Sono ottimista sulle capacità di questa squadra, l'obiettivo è finire il più in alto possibile. In questa fase ora dobbiamo concentrarci a mettere a punto gli automatismi di squadra"

La tua qualità migliore? Il cross, la corsa, la velocità, la fase difensiva...

"È sempre difficile rispondere a queste domande, dovrebbero essere gli altri a giudicarlo. Credo che la mia miglior qualità sia nella mia potenza, la mia capacità fisica che mi permette di fare quello che hai detto, che sia in fase difensiva o offensiva"

Sembri già ben inserito nel gruppo. Anche il modo in cui hai esultato al gol di El Shaarawy, è un po' una tua caratteristica quella di essere così passionale...

"Sì, sono un tipo passionale, mi piace festeggiare e mostrare le mie emozioni. È stato facile per me inserirmi in questo gruppo sin da subito"

Lo scorso anno eri in Premier, dove gioca anche Scamacca, uno dei giocatori accostati alla Roma. Che idea hai di lui?

"Un ottimo giocatore, tra l'altro se non sbaglio quando abbiamo giocato contro il West Ham segnò proprio lui"