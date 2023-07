IBANEZ: "L'impatto con la Serie A è stato difficile, ero ancora abituato al ritmo del calcio brasiliano" (VIDEO)

BOLA NAS COSTAS - Roger Ibanez è intervenuto come ospite al podcast brasiliano e nella lunga chiacchierata ha affrontato numerose tematiche. Ecco le sue dichiarazioni del difensore centrale della Roma: "Sono nato a Canela, poi mi sono trasferito a Tramandai. Ho iniziato a giocare nell'Associação Garibaldi de Esportes per poi andare al Real Capao. Successivamente Joir Silva mi vide giocare per una settimana e mi portò al PRS".

L'interesse dell'Internacional.

"Quando c'era Rodrigo Caetano come dirigente, l'Internacional aveva mostrato interesse per me. All'epoca giocavo nel Fluminense, ma il mio club non voleva prestarmi né cedermi a un altro club brasiliano". Carlo Ancelotti possibile ct del Brasile?

"È un grandissimo allenatore, se ne parla in tutto il mondo ma io non ho più notizie di voi". ù Le tue passioni?

"Non guardo molto calcio nella vita di tutti i giorni. Mi fermo a guardarlo magari quando mio papà sta vedendo una partita, ma già vivo calcio tutti i giorni. Va bene così". L'inizio all'Atalanta?

"Sono a Roma da quattro anni e da cinque in Italia, iniziando all'Atalanta. L'inizio è stato difficile in Serie A, perché si gioca a un tocco e la velocità è molto più alta. Io ero rimasto inizialmente alla velocità del calcio brasiliano".