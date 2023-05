WIJNALDUM: "La finale porta sensazioni diverse. Sarà una bella esperienza"

UEFA.COM - Georginio Wijnaldum ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA nel format 'Get in the game'. Il centrocampista olandese si è soffermato sulla finale di Europa League contro il Siviglia, in programma domani alle ore 21. Ecco le sue parole: "Sono una persona che fa quello che pensa sia meglio, quindi ogni preparazione in vista di una partita per me è differente. Quando sei più piccolo non hai tanta pressione sulle spalle e sei più libero. Quando si è più esperti, diventa tutto più serio. La gente si aspetta di più da te e quindi la preparazione è diversa, ma ho ancora quella gioia che provavo da bambino".

Cosa mi emoziona?

"Giocare una partita per tanti tifosi e bambini. Ci alleniamo ogni giorno per scendere in campo e quando finalmente giochi sei felice. Cerco solo di godermi la partita".

La finale.

"La sensazione è diversa perché ovviamente è una finale ed è una fortuna poterle giocare. Sono felice di scendere in campo, a prescindere che sia una finale o meno. Sarà bello, sicuramente".