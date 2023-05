SMALLING: "Sento l'affetto dei tifosi, la pressione di vincere è importante" (VIDEO)

Il difensore inglese Chris Smalling ha rilasciato un'intervista a StarCasinò Sport, in cui ha parlato della sua esperienza finora con la maglia della Roma. Queste le sue parole.

Quando sei arrivato a Roma sei diventato subito un leader. Cosa hai provato e cosa provi ora?

"Sì, è stata una grande sensazione arrivare in un grande club come questo, riuscire ad adattarsi e sentire tutto l'affetto di tifosi e compagni. È uno dei motivi principali per cui sono ancora alla Roma".

Giocare qui è diverso dalle altre piazze.

"Vero. Anche nelle città dove ho giocato in precedenza, come a Manchester, ci sono molti tifosi di altre squadre. Qui ci sono tantissimi tifosi della Roma, ci sono anche laziali ma mi capita di incontrare esclusivamente tifosi della Roma".

Senti un po' di pressione?

"Credo che sia positivo sentire la pressione di vincere e ottenere risultati, è ciò per cui si impegnano tutti i grandi giocatori".

La scorsa stagione è stata ottima per te.

"Credo che concludere la stagione con un trofeo e riuscire a dare un contributo importante sia stata una grande sensazione".

Come hai detto prima, i tifosi della Roma sono speciali. Impazziscono per la squadra.

"Sì, lo sono veramente. Non ci sono molte altre squadre con lo stadio sempre pieno in ogni partita, indipendentemente dall'avversario. È incredibile avere un seguito del genere".

I tifosi ormai ti hanno adottato, per loro sei romano e romanista anche se in realtà sei inglese.

"È bello che una persona che non è né romana né romanista possa entrare nei loro cuori. Io e la mia famiglia ci sentiamo veramente a casa, è un club che è veramente una famiglia".

Penso a tuo figlio.

"Lui ha passato più tempo in Italia che in Inghilterra, gli piace molto vivere qui per cui è una bellissima esperienza per noi".

Credo che tu sappia che i tifosi sono impazziti al tuo "Daje Roma" dopo il gol del 2-2 contro il Milan.

"Ho visto il video, credo che in certi momenti tiri fuori tutte le emozioni che hai dentro. Poi sono qui alla Roma da tempo, per cui frasi come quelle non sono insolite per me".

Com'è il tuo rapporto con José Mourinho?

"Lo conosco da tempo, abbiamo vinto insieme a Manchester per cui è stato bello ritrovare facce note, parlo del suo staff tecnico. Lo conoscevo prima che arrivasse a Roma e non ci ha messo molto a conquistare un trofeo che aspettavamo da tempo. Il mio rapporto con lui è ottimo, ho vinto con lui in Inghilterra e ora voglio farlo in Italia. È una persona che ha sempre voglia di vincere, non si accontenta di un trofeo ed è la mentalità che dobbiamo avere. La sua esperienza è preziosa per noi".

(continua)