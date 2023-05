SMALLING: "Abbiamo lavorato tutto l'anno per arrivare in finale, dobbiamo andare in campo e divertirci"

UEFA.COM - Chris Smalling ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA nel format 'Get in the game'. Il difensore centrale inglese si è soffermato sulla finale di Europa League contro il Siviglia, in programma domani alle ore 21. Ecco le sue parole: "Subito dopo la fine della partita vediamo video delle squadre. Io ad esempio posso vedere video su diversi attaccanti e sulle loro giocate. Ovviamente anche su chi dovrò marcare e in che zone di campo".

Le responsabilità in campo.

"Ovviamente con il passare dell'età, le responsabilità e il tuo ruolo in campo cambiano nel senso. Io tendo a concentrarmi molto su me stesso. In questo modo, se faccio un buon lavoro in campo, do il buon esempio".

La finale di Europa League.

"Ovviamente la finale è un'occasione molto più grande rispetto alle partite giocate nel resto della carriera, ma credo che la preparazione sarà simile. Devi andare lì e divertirti. Hai lavorato tutto l'anno per andare in finale e, ad essere onesti, è solo una partita in più. Me la godrò al massimo e se ti diverti arrivano anche le migliori prestazioni. Dobbiamo affrontarla così".

Cosa ti emoziona?

"Quello che mi emoziona di più è l'atmosfera. Vedere i tifosi quando stiamo andando allo stadio e poi esultare insieme a fine partita. Ogni partita è speciale ma credo che una finale di coppa è l'unica che viene ricordata per tanti anni. Sarà un gran bel momento. Dobbiamo dare tutto in campo".