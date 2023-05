PINTO: "Soffro sempre durante le partite del Benfica, spero che vinca il campionato"

SPORT TV - Il general manager della Roma Tiago Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva portoghese e si è soffermato sul suo rapporto con il Benfica, società in cui ha lavorato prima di trasferirsi in giallorosso. Ecco le sue parole: "Soffro sempre durante le partite, voglio che vincano sempre. Ovviamente in queste ultime gare, quando il Benfica ha iniziato a perdere un po’ del vantaggio che aveva, anch’io ho tremato un po’. Ma ora le cose sono a posto, spero davvero che sabato potremo essere campioni. Parlo ancora al plurale (ride)… spero che il Benfica sia campione e che il Paese sia felice”.

Il rapporto con Rui Costa.

“Il Benfica è sempre un club dove le critiche sono sempre superiori alle lodi, ma secondo me ha fatto una stagione straordinaria, ha giocato molto bene e ha fatto una grande Champions League. Rui Costa aveva ragione non solo su Roger Schmidt, ma anche su tante altre cose. Non c’è motivo di sminuire quello che ha fatto il Benfica, è stata chiaramente la migliore squadra del campionato e ha fatto una grande Champions League”.