PELLEGRINI: "Sento mia questa squadra. Il nostro un cammino strepitoso" (VIDEO)

SKY SPORT - Lorenzo Pellegrini, alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia, ha rilasciato un'intervista all'emittente satellitare. Le sue parole:

Due finali consecutive non le aveva fatte nessuno, hai questa medaglia sul petto...

"Speriamo sia quella giusta (ride, ndr). Sono contento perchè sento questa squadra mia. Abbiamo fatto un cammino strepitoso, pieno di difficoltà. In alcune gare c'è stato bisogno di più sacrificio. Non vediamo l'ora di giocare"

L'appartenenza e la complicità sono gli elementi principali di questa squadra?

"Ci sono stati tanti cambiamenti, e a volte quando si cambia si può perdere la via. Insieme a Mancini, Spinazzola e Cristante abbiamo cercato di creare un gruppo, da fuori diamo l'idea di essere un gruppo vero ed è questo il bello"

La formazione?

"Non la sappiamo (ride, ndr)"

Domani uno stadio giallorosso...

"Quest'anno, ma anche lo scorso, è capitato spesso che i tifosi giocassero con noi. Mi sento orgoglioso di questa empatia che si è creata, può sembrare scontato ma non lo è. La nostra gente si rispecchia nella squadra, noi siamo un orgoglio per loro e loro lo sono per noi"

