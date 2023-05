MOURINHO: "Sarà dura ma abbiamo esperienza e personalità per farcela" (VIDEO)

Come di consueto per gli appuntamenti europei, José Mourinho ha parlato anche ai microfoni di casa dopo la rifinitura svolta ieri: "Sono già 14 partite di Europa League ed è la seconda volta che giochiamo contro una squadra partita dalla Champions - ha detto il tecnico portoghese -. Abbiamo vinto 1-0 il primo tempo meritatamente ma con lavoro e difficoltà e questo dice che domani (oggi, ndr) sarà dura, possiamo farcela ovviamente, però dobbiamo giocare ai nostri limiti".

Ci aspettiamo una battaglia anche domani

"Sicuramente il fattore Olimpico gioca, in casa c'è qualcosa di molto importante in più. Fuori casa sicuramente i romanisti ci saranno ma è il loro stadio, però abbiamo la personalità in squadra, l'esperienza accumulata in questi anni, non è sicuramente lo stadio che farà differenza per noi. Siamo consapevoli delle difficoltà ma sappiamo come dobbiamo giocare"