MOURINHO: "Dybala ci sarà. Futuro? Ho parlato con i ragazzi in maniera obiettiva" (VIDEO)

SKY SPORT - Poco prima di parlare in conferenza stampa, Josè Mourinho, alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole:

Il futuro?

"Con i ragazzi sono stato obiettivo. Quando la risposa sarà pubblica? Non lo so. Domenica finisce il campionato e andrò in vacanza".

In vacanza col un nuovo trofeo?

"Ci proviamo, lavoriamo per questo. Non è solo il lavoro degli ultimi tre giorni, ma una combinazione di allenamento, esperienza, dialogo, lavoro di campo. Dobbiamo prendere tutto questo e metterlo in finale. L'avversario è di alto livello con grande esperienza in questi momenti. Per vincere serve un livello altissimo".