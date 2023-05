DYBALA: "Il mio gol contro il Feyenoord ha dato la carica alla squadra per ribaltare la partita. È stato un momento incredibile"

UEFA.COM - Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della UEFA e ha ricordato il suo splendido gol realizzato nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord. Ecco le sue dichiarazioni: "È stato un momento incredibile. Dopo il loro gol ho avuto un po' di paura perché mancava davvero poco e in situazioni così a volte è difficile, la tensione sale tanto però credo che siamo stati tutti bravissimi. L'azione è iniziata con Nemanja (Matic, ndr), poi Stephan (El Shaarawy, ndr) ha avuto pazienza e non ha crossato subito anche se eravamo tanti in area. Poi Lore (Pellegrini, ndr) mi ha visto e mi ha messo una palla di prima giusta perché non c'era tanto spazio. Credo che quel gol ci abbia dato tanta carica negli ultimi minuti per poter ribaltare la partita. A livello tecnico è stato un gol molto bello. Dovevo per forza fare quel tipo di controllo perché avevo il difensore attaccato ed era l'unico modo per girarmi e calciare. Per fortuna la palla è rimasta lì e ho potuto segnare. Sarei dovuto andare a prendere la palla in rete per cercare di vincere, ma dopo un gol così e il boato della gente, tutti abbiamo capito che poteva essere un momento importante per andare avanti. Nei supplementari la squadra è stato unita e forte e quello ha fatto la differenza".