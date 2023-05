CRISTANTE: "Due finali europee consecutive ti permettono di imparare tanto" - EL SHAARAWY: "Percorso lungo e importante, vogliamo scrivere la storia"

Oltre a José Mourinho, anche Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming durante il 'Media Day' organizzato dalla UEFA. Ecco le loro parole a una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia.

CRISTANTE A DAZN

Ogni quanto pensi a questa finale?

"Si inizia adesso, più si avvicina la partita e più ci si pensa. Sabato abbiamo una partita importante di campionato, poi penseremo al 100% alla finale".

Quanto è cambiata la mentalità di questa squadra rispetto all'anno scorso?

"Facendo due stagioni di fila e arrivando in due finali europee si impara tanto. Metti sempre un mattoncino in più per poi creare qualcosa di importante".

Sei quasi un allenatore in campo.

"Ogni tanto ci sta rompere le scatole (ride, ndr). Siamo un'ottima squadra sotto quel punto di vista, ognuno si prende le proprie responsabilità e questo ci ha aiutato molto per arrivare fino in fondo".

EL SHAARAWY A DAZN

In questi giorni stai vivendo le stesse emozioni che hai provato alla vigilia della finale di Conference League?

"C'è sicuramente grande emozione e attesa per la seconda finale consecutiva. Il percorso è stato lungo e importante, abbiamo fatto 15 partite per arrivare fin qui, ora manca il passo più importante. Speriamo di giocarci la finale al meglio delle nostre possibilità, cercando di scrivere la storia un'altra volta".

Vi sentite più forti dell'anno scorso?

"Sicuramente più gruppo. La caratteristica che ci ha sempre contraddistinto è l'unione, anche l'anno scorso siamo riusciti a essere una famiglia e quest'anno sta accadendo la stessa cosa".

