BOVE: "Vincere a Roma ha un sapore diverso. Con Mourinho un rapporto basato sulla sincerità" (VIDEO)

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, in vista della sfida contro l'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al canale ufficiale della Serie A. Le sue parole: "Il gol con il Verona è stato un exploit di un giovane, un gesto istintivo, lo leggo così. Mi ricordo bene quelle sensazioni, a volte ci ripenso e se riguardo indietro sono soddisfatto della mia crescita. La rete all’Udinese è diversa da quello col Verona, è più frutto di un lavoro e di un percorso che sto facendo, vedi che quello che fai in allenamento si sta attuando".

Su Mourinho...

"La figura del mister è stata importantissima, avere un tecnico come lui ti porta ad avere un rapporto con un adulto, basato su un tipo di sincerità che apprezzo molto. Mi ha aiutato moltissimo, il fatto che tratti noi giovani come un giocatore normale fin da subito ti fa sentire parte del gruppo. Avere centrocampisti come Matic, Wijnaldum, Pellegrini, Cristante da cui poter imparare è molto importante per me. Potersi allenare con loro e cogliere aspetti che non vedi in partita, vedi tutte le sfaccettature in allenamento e questo ti aiuta molto".

Il rapporto con Pellegrini...

"È molto buono perché lui è stato al mio posto non troppo tempo fa, si mette sempre nei panni dei giovani e fa sempre la cosa giusta per noi. Quando c’è da rimproverarci o dire una parola in nostro aiuto è sempre presente".

Sul vincere a Roma...

"Vincere a Roma ha un sapore diverso proprio per questa empatia che si è creata con i tifosi, perché c’è un tipo di passione diversa, le cose sono vissute con più animo e voglia, questo ci trasmette ancora più carica.

Sulla sfida contro l'Inter...

"Con l’Inter è uno scontro diretto, sono partite molto importanti per la zona Champions. Noi lavoriamo e analizzeremo tutto quello che dobbiamo analizzare, ci concentreremo al meglio. L’Inter quest’anno sta facendo una grandissima stagione come noi e mi aspetto una partita molto combattuta".