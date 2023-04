WIJNALDUM: "La sfida con il Feyenoord? Difficile giocare contro il club che tifo. I biancorossi vorranno vendicarsi di Tirana"

AD.NL - Alla vigilia della sfida contro il Feyenoord, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, il centrocampista della Roma, Georginio Wijnaldum, ha rilasciato un'intervista alla testata olandese, spiegando i sentimenti che lo accompagneranno nel ritorno a Rotterdam, città nella quale è cresciuto, giocando al De Kuip dal 2007 al 2011. Queste le sue parole:

Sul ritorno a Rotterdam da avversario.

"Non è che ci pensi tutto il giorno, ma a volte mi viene in mente come sarà entrare in campo da avversario. Ovviamente sono già tornato al De Kuip con la maglia del PSV. La gente non era contenta di me allora. Ma è successo tanto tempo fa. Ho giocato nelle giovanili del Feyenoord, ho esordito giovanissimo in prima squadra. Sono di Rotterdam. Ho giocato al De Kuip con l'Olanda. Anche di recente contro Gibilterra, ma la partita di domani sarà completamente diversa. Sarà speciale".

Sul sorteggio.

"Ho già detto che avrei preferito non giocare contro il Feyenoord. Questo perché trovo difficile farlo contro un club che normalmente tifo. Anche a Roma non hanno reagito con molto entusiasmo al sorteggio. I giallorossi hanno vinto la finale di Conference League, ma tutti sanno che il Feyenoord vuole vendicarsi. C'è anche quella storia del 2015, quando le cose non andarono bene nel centro di Roma prima della partita. Questo attirerà nuovamente l'attenzione".

Su Mourinho.

"Mourinho è venuto subito da me dopo il sorteggio. Ovviamente sapeva che avevo giocato al Feyenoord. Ma non avevo davvero consigli da dargli, non ho visto giocare abbastanza il Feyenoord. Quello che avrei potuto dire a Mourinho è ciò che puoi aspettarti quando giochi in un De Kuip tutto esaurito. È speciale. Anche se questa è anche la mia prima partita di sera contro il Feyenoord a Rotterdam. Mourinho è abbastanza bravo ad analizzare le squadre, quindi non ha bisogno dei miei consigli".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE