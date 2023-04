Roma Primavera, Pagano: "La maglia numero 10 dà responsabilità, non mi mette pressione"

È Riccardo Pagano il protagonista del nuovo episodio di "Da qui in poi", lo spazio che AS Roma Podcast dedica ai ragazzi della Roma Primavera. Il classe 2004, che indossa la maglia numero 10 della Primavera, si è raccontato ai microfoni del canale giallorosso:

Come stai?

"Bene, sia di testa sia fisicamente".

Stiamo arrivando nel momento clou della stagione. Quindi è importante stare bene anche a livello mentale.

"Sì, assolutamente. In campionato siamo in piena corsa per i playoff, in Coppa Italia abbiamo una finale da giocare la prossima settimana e non vediamo l'ora".

Come arrivate alla finale di Coppa Italia?

"Conosciamo la nostra forza e le nostre capacità, dobbiamo essere tranquilli e giocare il nostro calcio e sono sicuro che andrà bene".

Il gruppo 2004 ha già vinto in passato, per ragazzi giovani come voi ma ormai maturi come voi quanto può essere importante avere già vinto in passato per gestire la pressione?

"Sono cose che ti fanno crescere, vincere è sempre bene. A livello Primavera cambia totalmente, è tutto molto diverso. In finale dobbiamo essere liberi di testa e giocare come sappiamo, sono sicuro che faremo una grande partita".

Vincere potrebbe essere un passo in più verso il professionismo.

"Sì, è una finale di Coppa Italia. Ci saranno molti osservatori e direttore che guarderanno la partita. Anche a livello personale è importante mettersi in mostra, vincere aiuterà sicuramente".

Anche perché la Fiorentina ha vinto le ultime quattro edizioni. È arrivato il momento di chiudere il ciclo...

"Sì, sappiamo che sono i re di questa coppa e vogliamo vincerla".

Quanto vi piacerebbe avere tanti tifosi romanisti allo stadio?

"Sicuramente sarebbe bellissimo, i tifosi danno sempre una carica in più e spero che verranno in tanti a sostenerci".

Sei di Tivoli, quando hai iniziato a giocare intravedevi già delle qualità diverse rispetto ai bambini della tua età?

"Ci speravo, quando ho iniziato a giocare speravo di arrivare nel professionismo. Quando ho iniziato mi hanno messo con quelli più grandi perché non c'erano bambini della mia età. Anche il mister mi diceva che ero bravo, piano piano fino ad arrivare alla chiamata della Roma, è stato qualcosa di unico".

Ricordi la chiamata della Roma?

"Sì, assolutamente. Ero ad una partita, c'erano Bruno Conti ed altri osservatori, in quella partita feci tripletta e loro si avvicinarono a mio padre e dissero di essere interessati. Dopo il provino, Conti chiamò mio padre per dirmi che erano stato preso".

Avevi 9 anni, ma non sapevi che ci fossero gli osservatori?

"Sì, non sapevo che ci fossero gli osservatori. Era il 2014".

Hai giocato libero?

"Sì, giocavo come sempre, come gioca un bambino. Libero, mi divertivo. Poi non ci credevo quando mio padre me lo ha detto".

Il primo giorno a Trigoria?

"Feci il provino, mi ricordo che faceva freddo. Era appena nata mia sorella, forse aveva un mese. E Bruno Conti fece entrare mio padre e tutta la famiglia per vedere il provino. È stata un'emozione incredibile, ero teso all'inizio perché sapevo che era una grossa opportunità ma ho cercato di sfruttarla al meglio ed è andata bene".

Sei nato solo a Tivoli o vivevi lì?

"Sono nato e cresciuto a Tivoli. La mia famiglia tutti i giorni faceva avanti e indietro, da quest'anno mi sono trasferito con mio padre a Trigoria per essere più vicino. Era tanta strada, anche per i miei genitori con i lavoro e mie sorelle era più complicato. Quindi ho preso la decisione di venire qua, sono più tranquillo. Anche per il viaggio e gli orari è meglio. Speriamo che in futuro, magari il prossimo anno, posso tornare con la mia famiglia, magari qui a Roma".

Come hai vissuto la situazione prima del trasferimento?

"È una cosa che ti fa crescere prima, i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici perché è tanta strada, magari uscivano prima dal lavoro, stavano fuori Trigoria 3-4 ore ad aspettarmi. È stata una decisione difficile. Anche mio padre è dovuto venire qui con me, è stata difficile però è una decisione come famiglia presa per me. Quindi adesso siamo felici di quello che sto facendo. E magari il prossimo anno veniamo tutti qui insieme a Roma".

Perché la maglia numero 10 ti affascina così tanto?

"Il numero 10 è il sogno di tutti i bambini, no? La maglia numero 10 è qualcosa che ti dà tanta responsabilità, a me piace averla, soprattutto qui a Roma perché sappiamo tutti quel numero cosa significa. Ho l'opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui (Francesco Totti, ndr) è bello parlarne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. Lui ci è già passato. Mi sento fortunato di averlo al mio fianco".

Non hai sentito la pressione quando hai scelto la 10?

"No, nessuna pressione. È il mio numero preferito, sono stato felice di averlo quest'anno in Primavera. E sono felice di indossare questa maglia".

Facciamo un passo indietro: scudetto 2019 con l'Under 15, è stato più emozionante la doppietta in semifinale contro il Napoli o la finale col Milan?

"La finale col Milan perché ero anche il capitano e ho alzato quella coppa. È stata un'emozione indescrivibile. Ma anche la doppietta al Napoli fu qualcosa di unico. Speriamo di ripeterci".

Due anni dopo avresti avuto la possibilità di vincere di nuovo lo scudetto col 2004, però l'hai perso perché hai giocato la finale con l'Under 18. È più grande la soddisfazione di giocare con persone più grandi di te o il rimpianto di non aver vinto un altro scudetto?

"Penso che giocare con i giocatori più grandi di te faccia crescere molto, non ho rimpianti. Giocando sotto età, in quell'anno, ho migliorato molto cose. Purtroppo quella finale non è andata come volevamo, ma sono cose che accadono".

C'eravate tu, Volpato, Tahirovic, Felix... Avete perso di testa quella finale?

"Forse sì perché eravamo veramente forse troppo sicuri di vincerla. Quando succede questo, a volte possono accadere queste sorprese. Nel primo tempo avevamo avuto l'occasione su rigore e abbiamo sbagliato, nel secondo tempo il Genoa è andato in vantaggio, poi eravamo stati bravi a riprenderla ma subito dopo abbiamo subito il gol del 2-1. Ci ha ammazzato psicologicamente, è stata una brutta botta".

