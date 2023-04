Pisilli: "Giocare per la Roma è orgoglio e responsabilità"

AS ROMA PODCAST - All'interno del podcast realizzato dalla Roma, è stato intervistato Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Primavera protagonista di un'ottima stagione. Queste le sue parole: "Sono tifoso della Roma da sempre, giocare per questa maglia era qualcosa che sognavo ma non pensavo neanche minimamente che potesse realizzarsi. E' una spinta in più che ti dà indossare questa maglia, è un motivo di orgoglio e anche di responsabilità perché comunque è una maglia importante. L'ho sempre vissuta da tifoso e questa cosa mi dà ancora più carica perché so cosa si prova a tifare la Roma e non voglio deludere le aspettative di nessuno".

