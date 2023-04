BOVE: "Feyenoord buonissima squadra, ma siamo pronti a fare una grande partita. Il 'De Kuip' non ci mette pressione"

SKY SPORT - Alla vigilia di Feyenoord-Roma, match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare. Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso il quale è intervenuto anche in conferenza stampa:

Torna il Feyenoord dopo Tirana.

"Nel calcio il passato rimane passato e noi ci siamo concentrati sulla squadra attuale, che è una buonissima squadra e ha grande intensità. Cercheremo di fare il massimo per batterli".

Siete abituati a questi stadi caldi.

"Sì, la nostra forza è il gruppo. Quando siamo tutti uniti e ci aiutami a vicenda anche grandi stadi come questo non ci mettono pressione. Siamo pronti per fare una grandissima partita e cercheremo di portarla a casa".