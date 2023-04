BOVE: "Bellissimo giocare partite ad eliminazione diretta. Abbiamo una grandissima forza di gruppo" (VIDEO)

Anche Edoardo Bove, prima di sedersi al fianco di Mourinho in conferenza stampa, aveva raccontato le sue sensazioni dal centro sportivo di Trigoria alle telecamere di casa romanista. Queste le sue parole:

Sulla partita di stasera

"Bellissimo giocare le gare ad eliminazione diretta, soprattutto con andata e ritorno. Sappiamo che sono due gare importantissime per la nostra stagione e soprattutto di grande prestigio. Siamo felici di giocarle e daremo il massimo"

Sull’atmosfera del De Kuip e sul Feyenoord

"Sicuramente mi aspetto una partita molto combattuta. Il Feyenoord è una squadra con grande intensità e che viene spinta dai tifosi, però noi andremo lì con grandissimo impegno. Sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni"

Sui miglioramenti della Roma

"Nell’unione tra i singoli giocatori. Abbiamo una grandissima forza di gruppo. È un periodo intenso, chiunque scende in campo dà il massimo sia per la squadra che per se stesso. Il fatto che ci sia questa unione è solo un vantaggio per noi"