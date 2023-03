RUI PATRICIO: "Importante continuare a lavorare per non subire gol. Questa Europa League è come la Champions"

SKY SPORT - Dopo aver parlato in conferenza stampa con il tecnico José Mourinho, il portiere giallorosso Rui Patricio ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva. Le sue dichiarazioni alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad:

Zero gol in casa nel 2023, cosa significa?

"Non solo per me, ma anche per la squadra è molto importante non prendere gol. In casa non abbiamo preso gol, ma dobbiamo continuare a lavorare per continuare a non subire sia in casa sia in trasferta".

Hai tanta esperienza, quanto conta in una partita come questa?

"Conta quello che dobbiamo fare in una partita importante per noi, conta come prepariamo la partita. L'esperienza conta ma non è tutto, dobbiamo continuare a lavorare sempre".

La Real Sociedad che avversario è?

"È una squadra difficile, questa Europa League è come la Champions League. Ci sono tante squadre con tanta qualità, non ci sono squadre facili. L'importante è come giochiamo domani, quello che dobbiamo fare e dare il nostro meglio".