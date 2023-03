RUI PATRICIO: "Con l'appoggio dei nostri tifosi faremo di tutto per vincere" (VIDEO)

A parlare con Mourinho, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Europa League, è Rui Patricio che, alla vigilia, ha raccontato le sue sensazioni anche alle telecamere di casa: "Sarà una buona partita, con l'appoggio dei nostri tifosi andremo a fare di tutto per vincere la partita".

Che squadra è la Real Sociedad?

"E' una squadra difficile, come ha detto il mister, giocano bene però dobbiamo pensare a cosa dovremo fare domani (oggi, ndr)"

Sulla difesa. Numeri molto importanti soprattutto in casa

"E' un lavoro di squadra, lavoriamo tutti insieme, per vincere, non è un lavoro individuale ma di squadra"