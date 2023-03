PELLEGRINI: "Ho fatto di tutto per essere a disposizione dei miei compagni" (VIDEO)

Dopo José Mourinho, anche Lorenzo Pellegrini alla vigilia di Real Sociedad-Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Loro sono un'ottima squadra, anche all'Olimpico abbiamo avuto modo di vedere che sanno giocare molto bene con la palla - le parole del numero 7 giallorosso -. Sicuramente vorranno creare un'atmosfera per metterci in difficoltà, farci trovare lì sul pezzo è il minimo che possiamo fare. Ovviamente vogliamo passare il turno a tutti i costi".

C'è bisogno di dare qualcosa in più in questi giorni fondamentali

"Bisogna dare sempre il massimo, è normale che dopo una sconfitta come quella di domenica c'è voglia di fare bene, passare il turno e arrivare alla partita di domenica al meglio. Passare il turno sarebbe un'iniezione d'entusiasmo che non farebbe male"

Come ti senti?

"Mi sento bene, pronto al 100%. Ho fatto di tutto negli ultimi giorni per essere a disposizione del mister e soprattutto di tutti i miei compagni"